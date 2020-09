Feira agroecológica no Lago Oeste expõe produtos e artistas do DF

CB Correio Braziliense

Feira vai reunir produtores do Lago Oeste e terá limitação de público para evitar aglomeração - (foto: Paulo H. Carvalho/CB/D.A Press)

O Distrito Federal vai receber, no próximo final de semana, a 1ª Feira Agroecológica do Lago Oeste. A atratividade abordará temas como valorização da comunidade produtora local e da arte brasiliense.



Neste sábado (12/9), 20 expositores, em maioria empreendedores e produtores da própria região, vão destacar os produtos orgânicos, as práticas agroecológicas promovidas pela comunidade do Lago Oeste e a promoção do turismo rural. A feira também oferecerá exposição de cafés, vasos de plantas, cervejas artesanais, arte, moda com tintura natural entre outros atrativos.



Também vai ocorrer a exposição Arte no Cerrado - Intervenção pela natureza, do artista plástico Ralfe Braga. São 40 obras que exploram a temática da natureza .



As ações ocorrerão simultaneamente, com a abertura oficial na sexta-feira (11/9) e funcionamento a partir de sábado.



Devido à pandemia da covid-19, a quantidade de participantes será limitada. Não será permitida aglomeração e o uso de máscara de proteção é obrigatório.



Serviço



Feira Agroecológica do Lago Oeste: O evento ocorrerá no Espaço Nave, na Chácara 6, às margens da DF-001.



Sexta-feira – 11/09, a partir das 10h

Abertura oficial do evento com a presença de autoridades, visitantes e formadores de opinião, seguida de uma visita guiada. Início da exposição Arte no Cerrado - Intervenção pela natureza, do artista plástico Ralfe Braga.

Sábado - 12/09, a partir das 8h



Funcionamento da Feira