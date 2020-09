Garotas de programa são esfaqueadas na W3 Norte

MM Mariana Machado

(foto: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

Duas mulheres trans foram esfaqueadas na Asa Norte, na noite desta quarta-feira (9/9). O crime aconteceu na W3, na altura da 706 Norte. Em depoimento na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central), na qual a queixa foi registrada, elas informaram serem garotas de programa e disseram que teriam sido atacadas por um grupo rival, também de transexuais.

As vítimas afirmam que, há algumas semanas, garotas que trabalham em Taguatinga Sul passaram a ocupar o mesmo ponto que elas. Por esse motivo, elas teriam pedido que as visitantes se retirassem, na intenção de evitar problemas com os clientes, uma vez que o grupo estaria praticando roubos na Asa Norte.

Isso teria causado uma disputa entre os grupos e, por volta das 23h de quarta-feira, dois carros se aproximaram das vítimas e oito transexuais fizeram o ataque, usando facas e facões. Elas também teriam apontado armas de fogo para as duas garotas de programa.

As mulheres passaram por exame no Instituto de Medicina Legal e a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio e roubo a transeunte. As investigações ficarão a cargo da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), circunscricional da área.