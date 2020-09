Sol Nascente receberá novos edifícios para o programa Habita Brasília

CB Correio Braziliense

(foto: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Moradores do Sol Nascente agora têm mais chance de conquistar o sonho da casa própria. Segundo anúncio do Governo do Distrito Federal, a quadra 105 da região administrativa vai abrigar um condomínio com 420 apartamentos para famílias beneficiadas pelo programa habitacional Habita Brasília. O imóvel poderá ser comprado por um valor de até 30% abaixo do mercado.

O novo empreendimento habitacional será construído pela Construtora UNIK Engenharia, que ganhou a licitação promovida pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF). O condomínio construído em um terreno cedido pela companhia selecionará 2,5 mil pessoas da lista de habilitados da Codhab com renda familiar entre R$ 1,8 mil e R$ 2,6 mil que corresponde à faixa 1,5 do programa.

Atualmente, 400 mil famílias do DF estão inscritas na Codhab para adquirir a casa própria e 104 mil estão habilitadas para participar do programa habitacional aguardando o imóvel. Essas famílias deverão aguardar o contato da construtora ou agendar atendimento diretamente pelo telefone 99806-5685. Depois de fazer uma pré-análise na documentação dos interessados, a construtora vai encaminhá-los para obtenção de financiamento junto à instituição financeira.

As unidades de dois quartos, de 56,69 metros quadrados, estão sendo ofertadas por R$ 111 mil e os apartamentos de três quartos, de 68,36 metros quadrados, custam R$ 126 mil. Além dos quartos, os apartamentos são compostos por sala, cozinha e banheiro. Serão seis condomínios com 36 prédios de quatro andares.

O contrato entre a Codhab e a UNIK Engenharia foi assinado em julho e a empresa tem 6 meses para começar as obras. O prazo contratual para a conclusão da construção é de 18 meses depois que as obras forem iniciadas.

Com informações da Agência Brasilia