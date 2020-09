PCDF apreende mais de R$ 20 mil em casa de traficante em Vicente Pires

DD Darcianne Diogo

Além do dinheiro, a polícia também apreendeu drogas como maconha e óleo wax - (foto: PCDF/Divulgação)

Um jovem de 22 anos foi alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) durante a segunda fase da operação Toy Story 2, comandada pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará), nesta quarta-feira (9/9). O rapaz é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o suspeito é comparsa do traficante conhecido como “Buzz Lightyear”, do Guará, preso em 13 agosto na primeira fase da operação e considerado um dos principais fornecedores de droga gourmet na região. Na residência do acusado, em Vicente Pires, os policiais apreenderam mais de R$ 21 mil em espécie. “Acreditamos que esse dinheiro seja oriundo do tráfico de drogas e, provavelmente, ele iria investir para adquirir novas porções de entorpecentes para revender”, detalhou o delegado-adjunto da 4ª DP, João Ataliba Neto.

De acordo com o investigador, o homem havia sido preso por tráfico de drogas em 2019, em uma das fases da operação Theya, da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), mas foi solto e continuou a praticar crimes. A alta quantia de dinheiro foi encontrada em um cofre na casa do jovem, dentro de um armário. Ele é investigado pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Caso seja condenado, o suspeito pode pegar 35 anos de prisão.

Operação Toy Story 2

Na primeira fase da operação, os policiais prenderam um dos grandes fornecedores de drogas do Guará. O traficante era conhecido como "Buzz Lightyear" e, segundo as investigações, vendia entorpecentes gourmet de alto valor monetário.

Com ele, agentes apreenderam drogas do tipo maconha skunk e óleo wax, normalmente vendidos, respectivamente, por R$ 100 e R$ 200 a grama.