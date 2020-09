Entidades realizam eventos para debater a prevenção ao suicídio

SS Samara Schwingel

(foto: Maurenilson Freire/CB/D.A Press)

Para lembrar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, nesta quinta-feira (10/9), o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP-DF) realizará, às 16h, uma live a fim de debater o tema e as melhores forma de prevenção. O evento será transmitido pelo canal do YouTube do conselho e é aberto ao público.

Durante a transmissão, será lançado um guia de prevenção elaborado por oito psicólogos. Segundo Rubens Bia, coordenador e um dos autores da cartilha, o objetivo é instruir profissionais da saúde, educação e conselheiros tutelares a lidarem com o assunto de forma correta. "É fundamental que todos entendam sobre o tema e se qualifiquem para atuar quando necessário e prevenir possíveis fatalidades", explica.

Rubens afirma que, durante a live, as pessoas poderão fazer perguntas para os autores. "Cada um vai falar sobre o tema que escreveu para o guia, mas, após o debate, o espaço estará aberto para perguntas", diz.

Setembro também é considerado, nacionalmente, o mês de prevenção ao suicídio. A campanha teve início em 2015 e, desde então, diversas entidades realizam ações voltadas ao tema.

Jornada

A Faculdade Anhanguera também realiza evento on-line para debater a prevenção do suicídio da infância até a terceira idade. A Jornada de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida teve início em 8 de setembro e vai até esta sexta-feira (11/9). O evento contará com a participação de professores de psicologia, alunos e convidados.



A inscrição é gratuita e pode ser realizada on-line. As palestras serão realizadas sempre a partir das 20h, na página da faculdade no YouTube. O tema desta quinta-feira é "O trilhar pelo caminho da esperança e da vida: trabalhando pela prevenção do suicídio".

Onde pedir ajuda

Centro de Valorização da Vida (CVV) de Brasília

(61) 3326-4111 ou 188