Resumo do Dia: Veja quais foram as notícias sobre o coronavírus no DF

CB Correio Braziliense

Governador Ibaneis Rocha tem 5% do pulmão comprometido, mas o caso é considerado leve -

Boletim - O Distrito Federal registrou mais 923 casos de covid-19 e 30 mortes pela doença nesta quinta-feira (10/9). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde no último boletim epidemiológico. De acordo com o levantamento, 173.631 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus. A maioria encontra-se recuperada da doença (92,1%). No entanto, a capital contabilizou 2.843 mortes pelo vírus — 2.605 eram moradores da capital e 238 viviam em outros estados.

Governador - Depois de ser diagnosticado com covid-19, o governador Ibaneis Rocha fez exame e constatou que tem 5% do pulmão comprometido pela doença. Apesar de a infecção ter atingido parte do sistema respiratório, o quadro de Ibaneis Rocha (MDB) é considerado leve. O governador recupera-se em casa e segue despachando normalmente.



Fiscalização - Equipes da Vigilância Sanitária vistoriaram mais de 120 estabelecimentos de narguilé. Entre eles, 26 foram autuados e oito interditados por descumprir normas de segurança. A prática do narguilé pode facilitar o contágio por coronavírus.