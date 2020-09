CB Correio Braziliense

O câmpus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB) lança processo seletivo para ingresso no curso superior de licenciatura em educação profissional e tecnológica. São 30 vagas para quem já possui um curso de graduação (bacharéis ou tecnólogos). O curso tem duração de 1.400 horas. Metade das vagas é distribuída para candidatos que estudaram em escolas públicas. As inscrições podem ser feitas até domingo. Informações: processoseletivo.samambaia@ifb.edu.br. No campo “assunto”, escrever: “Seleção para o Curso de Educação Profissional e Tecnológica 2/2020”.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Workshops culturais

O projeto Expo Pensando Oscarmente & Oficinas de Gestão Cultural oferece cinco workshops gratuitos de quatro horas com os temas elaboração criativa e gestão e prestação de contas de projetos culturais. As aulas ocorrerão de 14 a 30 de setembro no site www.agendaculturalbrasilia.art.br/bsb60catetinho.

Inglês

A Interchange Curso de Inglês oferece aulas particulares on-line, na modalidade individual, para todo Brasil. Valor: R$ 260 mensais, oito horas por mês, com material incluso. Marque uma aula experimental on-line. Informações: 9 9865-7775.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilvadf@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, Falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Negócios

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), abre a primeira turma de gestão de negócios e valorização da empresa. O curso faz parte do CIEE Educação, novo serviço de EAD da instituição, que oferecerá cursos de capacitação e qualificação profissional de instituições de ensino de renome no Brasil, para organizações parceiras e pessoas com cadastro no CIEE. O curso tem carga horária de 570 horas, divididas em 450 horas a distância e 120 horas presenciais, em polos do CIEE espalhados pelo Brasil. Devido à pandemia do novo coronavírus, o início dos workshops presenciais está previsto para janeiro de 2021. Quando: 13 de outubro.

Jovens advogados

Nos dias 15 a 17 de setembro, a Organização da Comissão da Advocacia Jovem e Iniciante (CAJI) e o Conselho Jovem da OAB/DF promovem a I Semana da Jovem Advocacia do Distrito Federal. Com o objetivo de apoiar o início de carreira dos profissionais da advocacia, serão debatidos temas como fake news e linchamento virtual, o impacto da tecnologia na advocacia, inteligência artificial, proteção de dados pessoais e enfrentamento do racismo estrutural. O evento on-line e gratuito será transmitido pelo canal da OAB-DF no YouTube.

Direito tributário

Até 3 de outubro, a Fundação Escola Superior de Direito Tributário (FESDT) oferece curso sobre os aspectos tributários da recuperação judicial e falência. O curso será ministrado por juristas por meio da plataforma on-line Zoom. Mais informações: www.fesdt.org.br/web2012/evento_det.phpid?=70.

Clínica psicológica

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servicodepsicologia.

Setembro Amarelo

O Templo da Boa Vontade (TBV) aderiu à campanha Setembro Amarelo, que visa alertar e conscientizar a população a respeito do suicídio e suas formas de prevenção. Por conta do distanciamento social, neste ano, a programação será on-line. Todos os dias, às 18h, ocorrerá uma corrente ecumênica de orações em favor da vida, no site: boavontade.com/tv. Além disso, das 8 à 0h, é oferecido atendimento de valorização à vida, contra o suicídio, no portal www.religiaodedeus.org/pt. Aos sábados, às 16h45, é transmitida a cruzada do novo mandamento de Jesus. Informações: 3114-1070.



Piquenique

Ana Cláudia Morale traz o Picnic Box. O objetivo é promover um piquenique para família aproveitando o lindo cenário primaveril. A cesta contém bolo de cenoura, brigadeiros, cannoli, crostata de maçã, uma barra de chocolate belga, grissini, frutas, pão artesanal, iogurte, suco, chá e outras iguarias. O kit atende a duas pessoas, de forma generosa, e pode ser adquirido por R$160, com entrega gratuita para todo o Distrito Federal. Encomendas: 9 8203-1526.





GRITA GERAL

CEILÂNDIA

Jardins sem irrigação

O servidor público Francisco Carlos da Silva, 50 anos, morador do P Sul, em Ceilândia, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de irrigação na Praça das Marias. “Os jardins, gramados, plantas e árvores precisam ser regados neste período de seca. São mais de 100 dias sem chover no DF, e a situação da praça é calamitosa. A natureza pede socorro urgente”, protesta. “Gostaria que a praça recebesse o mesmo tratamento dado aos jardins do Plano Piloto, Cruzeiro e Guará. É uma discriminação deixar nossas plantas morrerem por falta de um caminhão-pipa que deveria prestar esse serviço pelo menos uma vez por semana”, complementa.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) informou que a demanda foi registrada junto ao setor responsável para que seja encaminhado um técnico ao local, que vai avaliar a solução para dar o devido encaminhamento. A população pode registrar esse tipo de solicitação nas Ouvidorias do GDF para que o trabalho entre poder público e população seja sempre integrado.

Asa Sul

Insegurança e sujeira

O leitor Udson Pinho, 45 anos, morador da Asa Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar que a região precisa de mais segurança e limpeza. “A Asa Sul pede socorro, está toda abandonada. É comum ver assaltos, usuários de drogas e muita sujeira. Não é só em um ponto, é por toda a região”, conta. “Seria bom se houvesse mais policiamento e higienização das ruas. Os moradores agradeceriam as melhorias”, finaliza.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou que, mesmo diante de uma pandemia, a produtividade da corporação tem aumentado. De janeiro a agosto deste ano foram retiradas de circulação 1.154 armas de fogo, sendo que no mesmo período de 2019 foram cerca de 938 apreensões. A PMDF apontou que, no caso de usuários de drogas, o combate ao uso vai muito além do policiamento. É necessário, sobretudo, ações nas áreas de saúde pública e de políticas sociais. Quanto à sujeira, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que o endereço em específico citado pelo leitor é um ponto de convivência de moradores de rua, portanto, a limpeza é realizada nas imediações, já que esses cidadãos não permitem a aproximação dos garis para a execução das suas atividades. O SLU salientou que não realiza rastelo de folhas, mas garante a varrição e catação em todo DF. Nas quadras da Asa Sul, esse serviço acontece duas vezes por semana, e as coletas convencional e seletiva seguem cronograma normalmente.



ISTO É

Trégua no calor

Com temperatura amena, o amanhecer em Brasília é um dos momentos mais agradáveis do dia durante o período de seca. A umidade relativa do ar não fica tão baixa quanto nas horas mais quentes, o que favorece à prática de atividades ao ar livre.