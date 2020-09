Covid-19: DF tem 2.605 moradores mortos e mais de 173 mil infectados

CM Cibele Moreira

Ceilândia é o epicentro do novo coronavírus no DF. Mais de 21 mil moradores testaram positivo - (foto: Breno Esaki/Agência Saúde)

O Distrito Federal registrou mais 923 casos de covid-19 e 30 mortes pela doença nesta quinta-feira (10/9). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde no boletim último epidemiológico. Das vítimas notificadas, uma faleceu nesta quinta, um morador de Padre Bernardo (GO). As demais ocorrências são de moradores da capital que morreram em dias anteriores.

Segundo levantamento da secretaria, 173.631 pessoas testaram positivo para o novo coronavírus no Distrito Federal. A maioria se encontra recuperado da doença (92,1%). No entanto, a capital contabilizou 2.843 mortes pelo vírus — 2.605 eram moradores da capital e 238 viviam em outras estados.

Epicentro da doença o DF, Ceilândia apresenta 21.243 infectados pelo novo coronavírus. É a maior taxa de contaminação e óbitos por região administrativa. Em seguida está Taguatinga com 14.031 ocorrências e o Plano Piloto com 13.755 casos

Entre os profissionais da saúde, 5.901 tiveram a infecção. Já os servidores da segurança pública do DF, 1.470 testaram positivo. No sistema carcerário há 1.815 notificações.