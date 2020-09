Jovem é preso ao tentar sacar R$ 78 mil em nome de outra pessoa

DD Darcianne Diogo

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Policiais da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) prenderam, nesta quinta-feira (10/9), um jovem de 21 anos pelo crime de furto mediante fraude, ligado a uma organização criminosa com atuação em São Paulo e no Distrito Federal.

O suspeito foi capturado no momento em que iria sacar R$ 78 mil. O dinheiro, segundo as investigações, foram transferidos fraudulosamente da conta de uma vítima, que reside em São Paulo. "A organização criminosa adquiriu o chip com o mesmo número da vítima e, a partir daí, obteve as senhas privadas, entre elas, do banco, realizando transferências para bancos de Brasília", detalhou o delegado-chefe da 2ª DP, João Guilherme.

A vítima de SP foi contactada pelos policiais e, por telefone, confirmou a fraude, alegando, ainda, que teve prejuízo estimado em R$ 200 mil. As investigações continuam.