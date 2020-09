Polícia apreende adolescente suspeito de assassinar jovem em emboscada

DD Darcianne Diogo

Lucas foi alvejado ao entrar em um carro de transporte por aplicativo - (foto: Reprodução)

Policiais da 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina) apreenderam, na tarde desta quinta-feira (10/9), um adolescente suspeito de matar Lucas Malaquias Marques, de 21 anos. O jovem foi assassinado na terça-feira passada (1°/9), em emboscada quando entrava em um carro de transporte por aplicativo, no bairro Arapoanga.

Agentes apreenderam o suspeito, de 17 anos, durante a investigação do homicídio. Após ser localizado, o menor dispensou um revólver calibre .38 municiado e tentou fugir do local, na região de Favelinha, mas foi contido pelos policiais. Na delegacia, o adolescente confessou o assassinato.

Durante o interrogatório, o suspeito alegou que Lucas estaria ameaçando seu irmão, por causa de um conflito entre grupos rivais. Disse, ainda, que efetuou os disparos com o revólver calibre .38 apreendido.

O caso

Lucas Malaquias foi alvo de uma emboscada articulada por integrantes de uma gangue da região. Por volta das 21h30, do dia 1°, ele solicitou um veículo por aplicativo e, ao entrar, foi alvejado na testa pelos criminosos.

Testemunhas relataram que, mesmo ferido, o jovem conseguiu andar até uma outra quadra, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do carro não foi atingido. De acordo com as investigações, Lucas estaria envolvido em guerra de gangues e, há alguns dias, ele e amigos teriam tentado matar um outro rival na Vila Real.