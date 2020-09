DF em estado de alerta

D » DARCIANNE DIOGO

O Distrito Federal enfrenta 109 dias de estiagem e o estado é de alerta, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Hoje, o dia deve permanecer quente, com a umidade relativa do ar variando entre 15% e 80%.

Na área central de Brasília, a temperatura máxima deve ficar em 31°C; e a mínima, em 15°C. Já em outras áreas do DF, a máxima será de 32°C; e a mínima, de 12°C. Segundo Heráclio Alves, meteorologista do Inmet, esses indicadores devem permanecer até meados de outubro. “Geralmente, setembro é o mês em que se registra umidades mais baixas. Inicia-se o período seco. Tem possibilidade de chuva, mas, se vier, será muito fraca e passageira”, detalhou.

Hoje, o céu estará claro e com pouca nebulosidade. Nesse caso, a orientação da Defesa Civil é manter-se hidratado; vestir roupas leves; e evitar exercícios físicos entre 10h e 17h. “Temos a influência da massa de ar quente no Centro-Oeste, especialmente no DF. A massa é comum nessa época do ano, mas a atuação não permite nebulosidade, aumenta a temperatura e diminui a umidade”, finalizou o meteorologista.