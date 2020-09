CB Correio Braziliense

» PESQUISA

Maioria da população do DF é negra

Estudo divulgado, ontem, pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), com dados coletados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios de 2018 (PDAD), revelam as desigualdades socioeconômicas e educacionais entre a população negra e não negra da capital. A maioria da população do DF é composta por negros (57,6%), enquanto que outras raças somam 42,4%. Apesar disso, os indicadores revelam que os negros ainda estão em maior vulnerabilidade social. O levantamento mostra que os negros compõem 69,9% da população do grupo de regiões administrativas de baixa renda, com renda domiciliar média de, aproximadamente, R$ 2,5 mil. No grupo de cidades com a renda mais alta (aproximadamente R$ 15,6 mil), os negros são apenas 33,1% da população. Por outro lado, os brancos representam 66,9%. Na educação infantil, 21% das crianças de 0 a 3 anos que são negras frequentam a creche. No caso dos brancos, o percentual é de 23%. Quanto aos jovens entre 18 e 24 anos, que frequentam a escola ou o ensino superior, 40% são brancos e 35% são negros.



» 118º aniversário

Senado faz homenagem a jk em live

O Senado Federal fará uma live comemorativa, hoje, para celebrar o 118° aniversário de Juscelino Kubitschek. A cerimônia está marcada para as 11h e será transmitida pelo canal do Senado no YouTube. Na ocasião, também ocorrerá o lançamento do 2° volume da obra Memórias do Brasil, formada por discursos de JK, em 1957.



» Setembro Amarelo

Debate sobre prevenção ao suicídio

Setembro é o mês da campanha nacional de prevenção ao suicídio. A Faculdade Anhanguera de Brasília realiza, hoje, às 20h, último dia da Jornada de Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida, palestra e debate on-line sobre a importância da prevenção do suicídio, da infância até a terceira idade. O debate desta sexta-feira terá como tema “Setembro Amarelo: uma luta pela valorização da vida, cuidado e bem-estar na terceira idade”. A ação contará com a participação de professores, alunos da faculdade e convidados. O evento é gratuito e transmitido no canal do YouTube da instituição. A inscrição pode ser feita por meio do link: doity.com.br/valorizacaodavida.