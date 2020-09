Eixo capital

CB Correio Braziliense

Ibaneis pede empenho da equipe para os próximos dois anos



Mesmo se recuperando da covid-19, o governador Ibaneis Rocha (MDB) reuniu, ontem, sua equipe para uma reunião que durou mais de cinco horas. Por videoconferência, pediu um balanço dos secretários da atuação até aqui. Bem-humorado, fez vários elogios e tentou motivar os auxiliares para os próximos dois anos de trabalho. Ibaneis disse que a pandemia comprometeu este segundo ano de seu mandato pela necessidade de focar nas ações contra o novo coronavírus e pela crise decorrente do fechamento das atividades econômicas.



Equipe que funcionou na pandemia



Ibaneis Rocha elogiou a atuação do secretário de Economia, André Clemente, por não deixar a peteca cair e garantir o funcionamento da máquina administrativa mesmo em tempos de tantos investimentos extras na área de saúde. Também prestigiou o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, por criar linhas de financiamento para driblar a crise. Ainda ressaltou o trabalho da Secretaria de Obras por não deixar a cidade parar.



Hora da reconstrução política



O primeiro ano de ajustes e o segundo dedicado à pandemia. Em 2022, é o período de eleições. Logo, o governador Ibaneis Rocha terá de se dedicar totalmente à composição política para garantir boas condições de disputar a reeleição. Ele sabe que o momento é decisivo e começou a trabalhar a reconstrução de sua base de sustentação, com divisão do governo e diálogo aberto. Sua vantagem é a completa falta de organização, até o momento, na oposição. Não surgiu, ainda, um adversário forte.

Senado celebra aniversário de JK



O Senado fará uma live comemorativa, hoje, para celebrar o 118° aniversário de JK. A cerimônia está marcada para as 11h e será transmitida pelo canal do Senado no YouTube. Na ocasião, também acontecerá o lançamento do 2° volume da obra Memórias do Brasil, formada por discursos de Juscelino Kubitschek do ano de 1957. A presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek Pereira, e o vice-presidente do Memorial, Paulo Octávio, estarão presentes para homenagear o fundador da Capital Federal, bem como os secretários de Cultura, Turismo e Economia, Bartolomeu Rodrigues, Vanessa Mendonça e André Clemente, respectivamente. A cerimônia, solicitada pelo Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), presidente do Conselho Editorial do Senado, também terá uma homenagem da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, com a performance gravada para os 60 anos de Brasília.



Ex-deputado é absolvido na Pandora 11 anos depois



Quase 11 anos depois da deflagração da Operação Caixa de Pandora, o ex-deputado Pedro do Ovo conseguiu a absolvição da denúncia feita pelos promotores do Gaeco. O trabalho foi realizado em 2009, com a colaboração fundamental do delegado aposentado Durval Barbosa, que gravou e denunciou políticos recebendo dinheiro. Segundo Durval, eram pagamentos em troca de apoio ao governo. No caso de Pedro do Ovo, o Ministério Público não conseguiu comprovar a acusação. O juiz Fernando Barbagalo, da 7ª Vara Criminal de Brasília, considerou que não há elementos suficientes nos autos para comprovar a culpa.



Só papos



“Há um tempo eu disse que, se não mudassem os rumos do que estava acontecendo na Secretaria de Educação, ia sair gente algemada de dentro do Palácio (do Buriti)”

Deputado Chico Vigilante (PT),

sobre operações deflagradas nesta semana pelo MPDFT e PCDF na secretaria de Educação





“Isso mostra prudência e zelo com os recursos públicos”

Líder do governo na Câmara Legislativa, Cláudio Abrantes (PDT), sobre iniciativa do atual secretário de Educação, Leandro Cruz, de cancelar a licitação para a merenda escolar no DF



Siga o dinheiro

R$ 230 milhões

É o valor do investimento do GDF em 19 obras de ampliação da disponibilidade hídrica, esgotamento sanitário e setorização de redes de distribuição de água em 15 regiões administrativas.



A pergunta que não quer calar….

Sai da Presidência do STF Dias Toffoli, um ministro crítico à Lava-Jato, entra Luiz Fux, defensor de investigações de combate à corrupção. O que muda no Judiciário?