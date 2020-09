Vicente Pires e Riacho Fundo ficarão sem energia nesta sexta-feira

CB Correio Braziliense

(foto: Antônio Cunha/Esp. CB/D.A Press - 27/8/10)

As regiões de Vicente Pires e Riacho Fundo ficarão sem energia na manhã desta sexta-feira (11/9). A interrupção do fornecimento será necessária para dar seguimento à trabalhos como poda de árvores próximas à rede elétrica e para a substituição de um poste na QS 6 do Riacho Fundo.

O corte de energia será entre 8h e 13h e afetará os conjuntos 1 (lotes 34 a 41), 3 (lotes pares 6 a 42), 5, 7 (lotes 3 a 32), 8 (lotes 3 e 4), 9 (lotes 29 a 32) e 10 (lotes 1 a 4) do Riacho Fundo.

Já em Vicente Pires, a intervenção na área verde terá impacto nos lotes 1/2, 2, 5, 6, 6-B, 7, 8, 10, 11, 11-A e B, 11-D a 11-F e 12-B.