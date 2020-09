Senado promove live para celebrar 118° aniversário de JK e lançar obra

AR Alan Rios

(crédito: Ascom/Divulgação)

“Olhai agora para a capital da esperança do Brasil”, declarou Juscelino Kubitschek no histórico discurso de inauguração de Brasília, sintetizando como o sonho de JK e o novo espaço no centro do país tinham a prosperidade como base. A história do ex-presidente que concretizou a nova capital será homenageada durante uma cerimônia virtual no canal do Senado Federal no Youtube, nesta sexta-feira (11/9), às 11h.

A live comemora o 118° aniversário de Juscelino, um dia antes da data especial. Durante o evento virtual, figuras representativas de Brasília vão se encontrar para prestigiar esse importante nome da história da capital. Entre os convidados, estão a presidente do Memorial JK, Anna Christina Kubitschek Pereira, o vice-presidente do Memorial, Paulo Octávio, e os secretários de Cultura, Turismo e Economia, Bartholomeu Rodrigues, Vanessa Mendonça e André Clemente, respectivamente.

Durante o evento também será lançado o 2° volume do livro “Memórias do Brasil”, que conta com discursos de Juscelino Kubitschek de 1957. Outro momento previsto na programação da live é a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, com a performance produzida para os 60 anos de Brasília. A cerimônia é resultado de uma solicitação do senador Randolfe Rodrigues (Rede), presidente do Conselho Editorial do Senado.

Em vida, JK chegou a comemorar o aniversário de 57 anos na cerimônia de instalação da pedra fundamental do primeiro veículo de comunicação originalmente brasiliense. “Formulo votos para que o Correio Braziliense, acompanhando esta cidade desde o seu alvorecer, possa marcar dia a dia, hora a hora, o desenvolvimento e o progresso que ela irá trazer para o interior do Brasil”.