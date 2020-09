GDF faz trocas no comando do Corpo de Bombeiros e no Empreendedorismo

CB Correio Braziliense

O coronel Lisandro Paixão foi exonerado do cargo de comandante-geral do Corpo de Bombeiros - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Uma série de trocas de cargos do Governo do Distrito Federal (GDF) foi divulgada no Diário Oficial do DF (DODF) desta sexta-feira (11/9). A Secretaria de Empreendedorismo foi um dos órgãos que mais tiveram mudanças. Fabiana Di Lúcia da Silva Peixoto, que comandava a pasta, foi exonerada. Mauro Roberto da Mata assume como secretário.

O documento, assinado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), realoca Fabiana para a Casa Civil do DF, onde assume o cargo de assessora especial do gabinete.

Outra troca ocorreu no Corpo de Bombeiros. O GDF exonerou o coronel Lisandro Paixão dos Santos do comando-geral da corporação. Assume o cargo o coronel William Augusto Ferreira Bomfim.

Lisandro entrou no Corpo de Bombeiros em dezembro de 2019, substituindo o coronel Emilson Ferreira, que pediu exoneração do cargo de comando.