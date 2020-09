GDF entrega obra de revitalização das tesourinhas da 115/116 Sul

CB Correio Braziliense

O vice-governador do DF, Paco Britto, destacou que as tesourinhas foram criadas para integrar e facilitar o trânsito de Brasília - (crédito: Reprodução/Internet)

O Governo do Distrito Federal entregou a obra de revitalização das tesourinhas das quadras 115/116 Sul na manhã desta sexta-feira (11/9). A solenidade contou com a presença do vice-governador Paco Britto e outros representantes do GDF. Ibaneis Rocha (MDB) não esteve presente, porque se recupera da covid-19.

“Hoje é um dia especial, porque estamos inaugurando uma tesourinha no aniversário de JK (Juscelino Kubitschek) - comemorado em 12 de setembro. Estamos devolvendo para JK não uma tesourinha, mas sim um objeto de arte feito no Distrito Federal pela cabeça de Lúcio Costa e Carlos Magalhães em 1959, quando começaram projetar Brasília”, disse Paco Britto durante a solenidade.

Para o vice-governador, as tesourinhas foram criadas para integrar e facilitar. “Só que qualquer um que vem de fora complica, porque entra e não sabe sair”, brincou Paco, ao falar sobre as curvas dos retornos. “Elas não tiveram manutenção por 60 anos. Isso, sim, é governo em ação, integrado. Temos que fazer o bem para a população”, declarou.

O secretário de governo José Humberto disse que a missão do GDF é recuperar Brasília. “A cidade estava depredada. Aqui é um exemplo grande do que foi feito. O Eixão foi recuperado. Passei pela tesourinha de 113/114 Sul e verifiquei que estavam degradadas e o quanto é necessário esse trabalho”, destacou.

Esta é a sexta tesourinha que passou por revitalização e já foi reinaugurada no governo de Ibaneis Rocha. Outras duas serão entregues nos próximos dias, de acordo com o GDF. Até o fim de março de 2021, mais nove passarão por obras de revitalização.