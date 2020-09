Sol Nascente e Ceilândia vão ficar sem água na terça-feira (15/9)

CB Correio Braziliense

Durante o corte de água, vale seguir algumas dicas para não ficar desabastecido - (crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

Os moradores de Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN) e Ceilândia vão precisar ficar atentos com o uso da água. Na próxima terça-feira (15/9), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará a interligação de redes do projeto de setorização em algumas quadras das regiões. Para a execução dos serviços, será necessário suspender o fornecimento de água, das 8h às 20h, nas seguintes localidades:

Áreas do Sol Nascente e Ceilândia

SHSN TRECHO 01 – Todas as quadras e todas as chácaras;

SHSN TRECHO 02 – Todas as quadras e todas as chácaras;

SHSN CV 311 – Todas as chácaras;

QNP 01, 03, 05, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25 (Quadras, entrequadras e Áreas Especiais);

QNN 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 (Quadras e Áreas Especiais);

QNN 28 Fundação Bradesco.

A Caesb esclareceu que as obras de setorização têm o objetivo de reduzir perdas e melhorar a qualidade da água com a substituição da tubulação de ferro por outra mais moderna, além de criar distritos de medição e controle que irão facilitar a manutenção das redes. O modelo de setorização implementado pela Companhia prevê ainda a redução da pressão nas redes, o que vai resultar na diminuição de rompimentos e vazamentos.

A companhia ainda ressaltou que, em Ceilândia, o sistema será implantado em parte da cidade, beneficiando 433 mil pessoas, e as obras já estão aproximadamente 70% executadas. O investimento é de R$ 21.773.406,46.

Dicas para consumo consciente de água

A Caesb pediu a compreensão de todos e ressalta a importância do uso racional da água durante todo o ano. Os cidadãos não podem descuidar e desperdiçar este bem natural. O volume de água usado por cada morador impacta diretamente no abastecimento de toda a população. Aqui estão algumas dicas para colocar em prática enquanto as obras estiverem em execução:

• Mantenha as torneiras fechadas para evitar desperdício, quando a água retornar

• Evite lavar roupas

• Não lave o carro

• O jardim pode esperar a rega

• Esqueça a mangueira. Varra a calçada

Caixa d´água

A Companhia informou, ainda, que toda unidade usuária deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Mais informações para a população pelo número: 115