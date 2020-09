Região da Catarata dos Couros, na Chapada, é transformada em parque

TS Tainá Seixas JF Jaqueline Fonseca

A Catarata dos Couros é muito popular entre os frequentadores da Chapada dos Veadeiros - (crédito: João Carlos Figueiredo/Divulgação)

O Parque Estadual Águas do Paraíso foi criado nesta sexta-feira (11/9), por decreto assinado pelo governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A cerimônia ocorreu às margens da Catarata Rio dos Couros, popular atração turística, entre brasilienses, da Chapada dos Veadeiros.

A 221 km de Brasília, a área fica no município de Alto Paraíso. São cerca de 5,6 hectares de área de conservação, cujas medidas devem ser reforçadas com a criação do parque. Fazem parte dele o Rio dos Couros, Ribeirão São João, córrego Jacobeira e córrego da Tapagem.

A oficialização ocorre após consulta pública da comunidade, que elegeu o nome da área de preservação. O título escolhido, Parque Estadual Águas do Paraíso, teve 39% de votos. Outras duas opções eram Parque Estadual Adílio Augusto Valadão de Miranda (34,1%) e Parque Estadual Cataratas do Couros (23,2%).

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) de Goiás, os valores obtidos com a cobrança de ingressos serão revertidos na implantação, manutenção e gestão do parque. Além disso, a pasta prevê aumento de emprego e de renda para a população local.