Alerta: sexta-feira é o dia mais quente e mais seco do ano no DF

AR Alan Rios

Tempo seco exige cuidados como a ingestão de água e horários especiais para exercícios físicos - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press )

O “sextou” do brasiliense neste 11 de setembro não está tão agradável. Além de ter que driblar as obrigações daquele trabalho que fica difícil quando chega a tarde de uma sexta-feira, os moradores do Distrito Federal também encaram o dia mais quente e seco do ano na capital.

Os termômetros marcaram uma máxima de 33.1ºC nesta sexta-feira (11/9), maior do que a temperatura de 32.8ºC do dia 17 de agosto. Para deixar a sensação de calor ainda pior, a umidade relativa do ar chegou a 10%, fazendo com que a Defesa Civil emitisse um alerta.

“Só para que a gente possa ter uma noção melhor, a Organização Mundial da Saúde (OMS) diz que a umidade ideal tem que ficar entre 50% e 80%, sendo que abaixo disso é um risco. Então, temos uma situação bem delicada no DF”, explica Andrea Ramos, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Fim de semana

Para sábado e domingo, a previsão é de que o calor e a seca continuem castigando. “A máxima está prevista para 31ºC e a umidade, em torno de 10%, então, não vai mudar muito não”, antecipa Andrea.

O Inmet já colocou avisos de baixa umidade relativa do ar na página oficial do instituto. “Temos um alerta laranja para todo o Centro-Oeste, pegando um alerta vermelho no sul de Goiás e boa parte de Mato Grosso”, detalhou a meteorologista.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal também manifestou preocupação e informou à população: “Façam a ingestão mais regular de água e evitem a exposição ao sol desnecessariamente”. Exercícios físicos durante as tardes, por exemplo, não são recomendados.