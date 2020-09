Webinar debate abordagens do jornalismo para a mobilidade urbana

CB Correio Braziliense

Mobilidade urbana e sustentabilidade são temas que serão debatidos no webinar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 6/3/19)

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade) promove um debate virtual, nesta sexta-feira (11/9), para discutir o tratamento jornalístico dado à mobilidade urbana. O webinar ocorre às 19h e terá transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Secretaria de Educação Corporativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

O debate “O Olhar e as abordagens do jornalismo sobre a mobilidade urbana” será aberto pela jornalista do Correio, Adriana Bernardes. O painel de Adriana aborda o tema “Segurança viária: desafios da cobertura”. "O debate é importante, especialmente num cenário como no Brasil, onde, oficialmente morrem cerca de 40 mil pessoas por ano. O Correio tem uma atuação histórica na cobertura do tema, apontando problemas e soluções possíveis. A Paz no Trânsito é uma conquista brasiliense e o papel do Correio neste processo foi fundamental", explica Adriana.

Os participantes vão promover um debate sobre o papel do jornalista na busca por uma urbanidade e um trânsito mais seguro, com mobilidade inclusiva e capaz de contribuir para diminuir as desigualdades sociais.

A moderação fica por conta de Adriana Modesto, doutora em transportes e coordenadora da subcomissão de Educação e Comunicação Social da Rede Urbanidade. O webinar é gratuito, tem inscrições abertas até a hora do início do evento e fornece certificado mediante cadastro na plataforma Moodle do MPDFT.