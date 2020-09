Piloto de asa-delta cai 10 metros ao fazer decolagem

CB Correio Braziliense

A torre de controle dos bombeiros orientou os civis para preparo da zona de pouso do helicóptero - (crédito: Arquivo Pessoal)

Um piloto de asa-delta precisou ser resgatado no Vale do Paranã, município de Formosa (GO), após cair cerca de 10 metros ao tentar fazer decolagem. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (10/9) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) usou um helicóptero para resgatar a vítima.

Outros praticantes do esporte que estavam com o piloto prestaram os primeiros socorros. Segundo os bombeiros, a torre de controle precisou orientar os civis por telefone para que preparassem a zona de pouso do helicóptero.

Ainda segundo os bombeiros, a vítima, que tem 47 anos, estava consciente na hora do resgate e sofreu fraturas múltiplas nas costelas e no fêmur. Ele foi levado ao Hospital Brasília.