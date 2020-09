Vara da Infância doa 30 toneladas de alimentos para famílias vulneráveis

CB Correio Braziliense

(crédito: TJDFT/divulgação)

A Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal (VIJ-DF) doou cerca de 30 toneladas de alimentos não perecíveis, além de 15.600 latas de sardinha, materiais de higiene pessoal, máscaras de proteção, roupas e sapatos. A ação é a primeira etapa da campanha Comunidade Solidária, promovida pela Rede Solidária Anjos do Amanhã, programa de voluntariado da Vara.



A iniciativa tem o objetivo de auxiliar no enfrentamento dos impactos sociais da pandemia. As doações foram entregues a famílias vulneráveis de regiões administrativas do DF, entre elas Ceilândia Sul e Norte, Sol Nascente, Pôr do Sol, Estrutural, Paranoá, Recanto das Emas, Samambaia, entre outras.

A Central de Comitês Solidários, constituída por instituições, projetos e lideranças sociais das comunidades do DF, foi responsável por mapear famílias vulneráveis, indicar os beneficiários das doações, gerir e entregar os recursos. A ação contou também com a parceira da Embaixada da Espanha, Fundação CDL e do Instituto Carinho.

Segunda etapa

Para atender às novas demandas decorrentes da pandemia, a campanha Comunidade Solidária iniciou uma segunda etapa de doações com arrecadação de computadores, notebooks, tablets, smartphones e fones de ouvido para que crianças e adolescentes das instituições de acolhimento do DF possam acompanhar as aulas on-line durante o período de distanciamento social. Os aparelhos podem ser novos ou usados em bom estado de uso. Pede-se que os itens sejam doados com os respectivos carregadores, se possível.

As doações devem ser agendadas pelo número 99658-2265 (Rede Solidária Anjos do Amanhã) ou podem ser feitas em dinheiro, em conta especial criada para a iniciativa – Banco do Brasil (001), agência 3598-0, conta poupança 38867-0, variação 96; CNPJ 13.898.819/0001-60; Favorecido: Instituto do Carinho.

Para doar

Rede Solidária Anjos do Amanhã

Contato: 99658-2265

Conta Bancária: Banco do Brasil (001), agência 3598-0, conta poupança 38867-0, variação 96;

CNPJ 13.898.819/0001-60; Favorecido: Instituto do Carinho.