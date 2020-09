CB Correio Braziliense

Lives de inglês

A St Giles oferece lives de aulas de inglês, com foco em conversação com interação em tempo real com professores e colegas de turma. Matrículas abertas para crianças, adolescentes e adultos. Quatro aulas experimentais gratuitas. Celular e WhatsApp: 9 8625-5298. Instagram: www.instagram.com/ciis tgiles Facebook: www.face book.com/stgilesbrasil.

Curso superior

O câmpus Samambaia do Instituto Federal de Brasília (IFB) lança processo seletivo para ingresso no curso superior de licenciatura em educação profissional e tecnológica. São 30 vagas para quem já possui um curso de graduação (bacharéis ou tecnólogos). O curso tem duração de 1.400 horas. Metade das vagas é distribuída para candidatos que estudaram em escolas públicas. As inscrições podem ser feitas até domingo. Informações: processoseletivo.samambaia@ifb.edu.br. No campo “assunto”, escrever: “Seleção para o Curso de Educação Profissional e Tecnológica 2/2020”.

Revisões textuais

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece trabalhos de revisão e correção de textos literários e acadêmicos, e escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, além de TCCs, dissertações, teses em geral e traduções português e inglês. Contato pelo telefone 9 9416-0404 ou e-mail textos.revi sart@gmail.com.

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilva df@gmail.com.

Escola do eleitor

A Escola do Eleitor oferece o curso Por Dentro das Eleições, em que são explicados conceitos sobre a obrigatoriedade do voto, quem pode ser candidato, como funciona a propaganda eleitoral e quem faz o financiamento das campanhas eleitorais. O curso é gratuito e apresentado por especialista eleitoral, em linguagem simples e acessível, para interessados com qualquer formação e nível de escolaridade. O curso é composto por quatro aulas em podcast. Inscrições pelo e-mail es coladoeleitor@gmail.com.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. Apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais na rede social Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Vinhos

A vinícola Concha Y Toro oferece curso de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras de vinho da América do Sul, decidiu liberar esse curso de vinhos para os amantes da bebida aproveitarem durante a quarentena. O curso é dividido em cinco módulos e está disponível no canal do YouTube www.youtube.com/chan nel/UCH_ZwYUmBg nMhDzX7e444aA/ featured.

Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à lei anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/ex tensao-presencial/direito/com pliance-e-anticorrupcao.

Relaxamento

O Eliá Spa oferece atendimento gratuito para profissionais da saúde com a intenção de aliviar a pressão da exaustiva rotina de trabalho neste momento de pandemia. Os médicos que tiverem interesse em fazer o tratamento devem fazer a inscrição no site www.inscreva se.eliaspa.com.br.

Saúde Mental

O Centro Universitário IESB oferece atendimento psicológico gratuito para a comunidade. As consultas são feitas de maneira remota por alunos do curso de psicologia, supervisionados por professores especializados dos câmpus Oeste (Ceilândia Norte, QNN 31) e Sul (SGAS, quadra 613/614, Via L2 Sul). Mais informações: 3962-4802 (Asa Sul), 3962-4748 (Ceilândia) ou no site www.iesb.br/servico depsicologia.

Piquenique

Ana Cláudia Morale traz o Picnic Box. O objetivo é promover um piquenique para família aproveitando o lindo cenário primaveril. A cesta contém bolo de cenoura, brigadeiros, cannoli, crostata de maçã, uma barra de chocolate belga, grissini, frutas, pão artesanal, iogurte, suco, chá e outras iguarias. O kit atende a duas pessoas, de forma generosa, e pode ser adquirido por R$160, com entrega gratuita para todo o Distrito Federal. Encomendas: 9 8203-1526.

Workshops culturais

O projeto Expo Pensando Oscarmente & Oficinas de Gestão Cultural oferece cinco workshops gratuitos de quatro horas com os temas elaboração criativa e gestão e prestação de contas de projetos culturais. As aulas ocorrerão de 14 a 30 de setembro no site www.agendaculturalbrasilia. art.br/bsb60catetinho.



Palestra

» Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas deste público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educationusa.org.br/inscricao/.



Ação emergencial

» A campanha SOS Calamidades é promovida pela Legião da Boa Vontade com objetivo de amparar famílias afetadas pela pandemia causada pelo novo coronavírus. A instituição conta com doações para realizar a ação. Para ajudar, acesse site www.lbv.org. Os donativos de grande volume poderão ser entregues diretamente nos endereços das unidades socioeducacionais da LBV. Informações: 3410-6016.

Grita geral

Parque da Cidade

Poucos bancos

O aposentado Márvio Lúcio Pereira, 64 anos, morador do Lago Sul, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de bancos no Parque da Cidade. “Há poucos lugares para sentar, e os bancos existentes ficam expostos ao sol. É impressionante como um parque tão grande e bonito como esse tem problemas tão simples de se resolver”, comenta. “Qual a dificuldade de colocar mais assentos? Não sei se existe um projeto sobre esse tema, mas se a pauta estiver em discussão, espero que não coloquem os bancos onde bata sol, e que instalem mais lugares para sentar; há poucos espalhados em toda a área do parque”, finaliza

» A Administração do Parque da Cidade informou que havia uma quantidade grande de bancos, mas que ao longo do tempo foram depredados ou deteriorados. Está em andamento um projeto para reformar diversas áreas, e os bancos novos estão no planejamento. De acordo com o Plano de Ocupação (documento disponível no site da Seduh), existe um zoneamento da área para a melhor distribuição dos bancos.



Samambaia

Falta de ônibus

O garçom Edson Duarte, 27 anos, morador de Samambaia, reclamou que falta ônibus da linha 0.366 na cidade. “Constantemente, os coletivos atrasam. Parece que passam na hora que querem, que não tem critério. Quem precisa pegar o transporte entre 6h e 7h sofre bastante. No site do DF no Ponto mostra que há diversos horários, mas na prática não é assim, falta ônibus”, conta. “Além disso, estão sempre lotados, o que é péssimo nesse momento de pandemia. Mas fazer o que? As pessoas precisam se arriscar para ir trabalhar”, finaliza.

» A Secrtaria de Transporte e Mobilidade (Semob) informou que passou a denúncia para a equipe de fiscalização, que vai apurar o ocorrido e tomar as providências cabíveis. Caso o passageiro encontre falhas na operação, a Semob orienta a registrar a ocorrência na Ouvidoria, pelo telefone 162 ou pelo site http://www.ouvidoria.df.gov.br/, informando o horário, local, linha e data da irregularidade. A denúncia será encaminhada diretamente aos auditores fiscais da pasta para apuração e providências.



Isto é Brasília

Beleza do ipê-roxo

Esse ipê-roxo foi flagrado em frente ao prédio da Procuradoria-Geral da República. O ipê é uma árvore típica do cerrado e pode ser encontrado também na Mata Atlântica. O Distrito Federal tem cerca de 230 mil mudas da espécie, plantadas pelo Departamento de Parques e Jardins.