160 mil recuperados da covid-19

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 12/8/20)

» Cibele Moreira

A capital ultrapassou, ontem, a marca dos 160 mil recuperados pelo novo coronavírus. De acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Saúde, das 174.549 pessoas que tiveram diagnóstico positivo para covid-19, 160.743 estão curadas. O quantitativo representa 92,1% do total das contaminações registradas pela pasta. No entanto, 2.867 vítimas morreram devido à complicações da doença, dessas, 240 eram moradoras de outros estados, mas faleceram em hospitais do Distrito Federal.

Em 24 horas, foram contabilizados 918 casos e 24 óbitos pelo vírus. Das últimas mortes registradas, uma aconteceu ontem — um homem, com idade entre 60 e 69 anos, que estava internado no Hospital Regional de Taguatinga e apresentava comorbidades, como doença cardiovascular, distúrbios metabólicos e nefropatia.

Ranking

Taguatinga contabiliza 287 óbitos de moradores e 14.158 casos da doença e está em segundo lugar no ranking das cidades mais afetadas pela pandemia no DF. Ceilândia segue como epicentro na capital, com 21.334 infectados e 531 vítimas pelo novo coronavírus. O Plano Piloto apresenta 13.839 notificações positivas para a covid-19. As cidades com menor índice são: SIA (68), Fercal (112) e Varjão (260). Outros 6.790 casos estão com a região administrativa em investigação pela Secretaria de Saúde.

O sistema carcerário aparece com 1.819 infectados, quatro ocorrências a mais das registradas pela Secretaria de Saúde na última quinta-feira, quando a juíza da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios autorizou a retomada gradual das visitas presenciais no Complexo Penitenciário da Papuda, além da liberação das saídas temporárias.

Em 24 horas, houve um acréscimo de 44 contaminados entre os profissionais da saúde, que totaliza 5.945 notificações. Outros 16 servidores da segurança pública também testaram positivo para a covid-19. Ao todo, 1.486 foram infectados desde o início da pandemia.