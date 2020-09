Eixo capital

CB Correio Braziliense

Torres gêmeas no DF

O atentado às torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, que completou 19 anos ontem, tirou a vida de 2.996 pessoas, incluindo 19 terroristas. No DF, em seis meses de pandemia, 2.867 morreram por covid-19. A diferença é que o drama do novo coronavírus ainda causa vítimas diariamente.



Novas contratações para o combate ao coronavírus

Foi publicada, em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal ontem, nova convocação pública dos candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado Emergencial de profissionais da saúde para atuar no combate à pandemia do novo coronavírus. A contratação é temporária. Esta é a sexta convocação. Desta vez, o GDF chamou 200 profissionais de saúde, sendo 50 enfermeiros e 130 técnicos de enfermagem, além de 20 psicólogos que atuarão na prevenção, combate, mitigação e enfrentamento da covid-19. Também vão atuar na triagem e atendimento direto ou indireto aos pacientes confirmados ou suspeitos da doença, mediante contratação temporária pelo período inicial de seis meses. Desde a primeira convocação, 632 profissionais já assumiram seus postos de trabalho nas unidades de saúde do DF, dos 1.501 convocados.



Inadimplência

A CEB tem cerca de 1,1 milhão de consumidores. Com a pandemia e a crise econômica, 230 mil estão sem pagar luz desde maio.



MP hackeado

O site do Ministério Público de Contas do DF foi hackeado no feriado de 7 de Setembro e ainda estava ontem fora do ar. Na página, os invasores deixaram ofensas ao presidente Jair Bolsonaro e à Polícia Civil do DF.



Distrital indica comandante dos bombeiros

Na dança das cadeiras do governo de Ibaneis Rocha (MDB), mais negociações com distritais. Sai o coronel Lisandro Paixão do comando do Corpo de Bombeiros do DF. Entra o coronel William Augusto Ferreira Bonfim, indicado pelo deputado Roosevelt Vilela (PSB — foto).



Alinhamento

Última deputada a assinar o requerimento para instalação da CPI da Pandemia, a deputada Jaqueline Silva (PTB) indicou o novo secretário do Empreendedorismo, Mauro Roberto da Mata.



Site em nome de criminoso

O governador Ibaneis Rocha e o diretor-geral do Detran, Zelio Maia, são dois citados em postagens do site alvo da Operação Abscôndito deflagrada ontem pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos — DRCC. A Polícia Civil recebeu diversas ocorrências registradas por políticos que se sentiram ofendidos. O problema é que as matérias não são assinadas e o site está registrado em nome de um indivíduo que atualmente cumpre pena, em regime fechado, pelos crimes de receptação, furto de veículo, roubo a transeunte, homicídio tentado, falsa identidade, porte de arma branca, porte de drogas e uso de documento falso. A investigação, entretanto, demonstrou que o site, apesar de estar em nome de um interno do sistema prisional, estaria sendo administrado por pessoas residentes no Distrito Federal.



Só papos



“Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo

para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados”

Presidente Jair Bolsonaro



“Quase 130 mil brasileiros mortos por covid e o pior presidente do mundo tá aí dizendo que o Brasil foi um dos países que menos sofreram com a pandemia. Francamente! Bolsonaro é o responsável por essa crise e nem sequer tem a humanidade de se solidarizar com as famílias das vítimas!

Deputado Marcelo Freixo (PSol-RJ)