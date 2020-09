Vídeo de homem enchendo garrafa d’água para vender em Taguatinga é falso

CM Cibele Moreira

Vídeo mostra homem enchendo garrafinhas de água com um balde - (crédito: Reprodução )

Um vídeo em que homem aparece enchendo garrafinhas de água com um balde no centro de Taguatinga viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (11/9). O autor da gravação que flagrou a cena afirma que as bebidas seriam vendidas para consumo. No entanto, a Polícia Militar do Distrito Federal constatou não ser verdade.

Na gravação o narrador afirma: “para vocês que ficam comprando água no sinal mais em conta, tá vendo? Na cara dura, no centro de Taguatinga”. O vídeo circulou pelas redes sociais e após a denúncia contra a saúde pública, os militares foram averiguar a situação.

Ao ser abordado, o homem informou que enchia um galão de água para lavar carros. Um outro rapaz, que aparece nas imagens com várias garrafinhas para vender, comprovou que as garrafas estavam lacradas e, inclusive, apresentou a nota fiscal.

Os dois informaram que sabiam da gravação. Mas, como comprovou a ação policial, eles não são responsáveis pela venda de água irregular ou contaminada. A ação policial ocorreu na Praça do Relógio.

Um outro vídeo foi publicado com a versão do homem que explicou que utiliza as garrafinhas para lavar para-brisa de veículos no sinal. “Eu trabalho no sinal há três meses. Ganho meu dinheirinho todos os dias”, relata.