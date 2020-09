Denunciados na Operação Falso Negativo podem perder o cargo público

RP Roberta Pinheiro

Nesta sexta-feira (11/9), o MPDFT denunciou os 15 envolvidos na Operação Falso Negativo - (crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Além de denunciar 15 pessoas envolvidas na Operação Falso Negativo, nesta sexta-feira (11/9), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou a perda do cargo público dos denunciados no suposto envolvimento em organização criminosa montada para fraudar contratos superfaturados para compra, sem licitação, de testes rápidos para covid-19.

O requerimento determina ainda que os denunciados, entre eles o secretário de saúde afastado, Francisco Araújo Filho, fiquem impedidos de assumir qualquer cargo ou função administrativa em órgãos públicos por um prazo de oito anos.

Autores da denúncia, a Procuradoria-geral de Justiça do DF e os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) pediram também a devolução do montante de R$ 46.050.000,00 aos cofres públicos a título de reparação aos prejuízos provocados pelas fraudes apontadas. Os acusados tem um prazo de 15 dias para responder a denúncia.

Operação

As medidas decorrem de mais uma fase da Operação Falso Negativo que apura prejuízo milionário ao erário, causado em razão de superfaturamento dos produtos adquiridos pela Secretaria de Saúde. A operação levou à prisão a cúpula da Secretaria de Saúde, entre os quais o secretário afastado, Francisco Araújo Filho, que está preso preventivamente desde 25 de agosto.

Além da condenação pelos crimes de organização criminosa, os envolvidos na operação serão julgados por inobservância formalidades da dispensa de licitação (art. 90), fraude à licitação (art. 89), fraude na entrega de uma mercadoria por outra - marca diversa (art. 96) e peculato – desvio de dinheiro público (art. 312).

Entre os alvos da ação penal, estão integrantes da cúpula da Secretaria de Saúde e representantes das empresas Biomega e Luna Park Brinquedos.

Veja quem foi denunciado: