Parque da Cidade terá festival cultural flutuante, em outubro

(crédito: Divulgação / Festival Flutua)

Depois do sucesso dos eventos em Brasília no formato drive-in, alternativa cultural durante a pandemia do novo coronavírus, chega ao Distrito Federal uma adaptação curiosa: o primeiro festival flutuante do Brasil. A proposta é de que o público curta sessões de filmes, shows, teatro, e concertos, a bordo de botes e pedalinhos.

O Festival Flutua acontece durante todo o mês de outubro, no lago do Parque da Cidade. O público poderá escolher entre botes em formato de unicórnio, flamingos, patos, cisnes para embarcar e aproveitar os eventos. Os botes e pedalinhos ficarão estacionados em vagas fixas.

Os botes têm capacidade para quatro pessoas, e os pedalinhos, para duas. Segundo a organização, os ingressos, com valores entre R$ 70 e R$ 160 (meia-entrada), poderão ser adquiridos individualmente, e serão divididos de acordo com a capacidade das "embarcações".

Cada sessão terá até 300 pessoas em um espaço de 1,5 mil m² de área coberta, com tenda de 10 m de altura. Em 30 de setembro, será feita uma sessão de cinema às 21h, com ingressos sorteados entre os seguidores do festival no Instagram.

Serviço

Data: 1º a 31 de outubro

Local: Pedalinho do Parque da Cidade

Instagram: @festivalFlutua



Festival Flutua no Parque da Cidade (foto: Divulgação / Festival Flutua)