Codeplan publica Atlas do Distrito Federal 2020 com versões em inglês e espanhol

No ano em que Brasília completou 60 anos de existência, a Companhia de Planejamento dos Distrito Federal (Codeplan) divulga o novo Atlas do Distrito Federal. A publicação ocorreu nesta sábado (12/9), data em que é comemorado o aniversário do idealizador da capital, Juscelino Kubitschek. O livro traz dados atualizados sobre o DF e é dividida em oito capítulos.

Estruturado em eixos temáticos, cada tema é apresentado por meio de mapas, gráficos, imagens e pequenos textos. Os primeiros capítulos foram definidos por localização geográfica, caracterização ambiental, histórico de ocupação, divisão territorial, meio socioeconômico, infraestrutura, arquitetura e elementos culturais, Brasília, destino internacional.

Outra novidade da edição são as versões em inglês e espanhol, fruto de uma parceria com o Escritório de Assuntos Internacionais do DF (EAI-DF), que a irá divulgar e distribuir o material às embaixadas e representações internacionais.

A Codeplan também firmou parceria com a Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF) para ampliar a divulgação e distribuição do atlas. A publicação será entregue pela Setur às entidades parceiras da secretaria, como organizações turísticas, de eventos e de atração de investimentos da capital, que também apoiarão a divulgação do material.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) destacou que o atlas não beneficiará apenas o Estado. "Contendo dados ricamente coligidos e sistematizados sobre o clima, a geologia, a vegetação, o uso do solo, a urbanização e a demografia do DF, essa edição estará a serviço de toda a população", disse. "Nada mais justo, portanto, do que comemorar os 60 anos de Brasília, cidade transposta dos mapas para a materialidade, com atualização do Atlas do Distrito Federal".

O presidente da Codeplan, Jean Lima, explicou que com a publicação responde às demandas da população do DF quanto à transparência e à democratização de dados e informações. "Ao propor novos conteúdos e a modernização da apresentação dos dados, a Codeplan inova ao transformar o Atlas em dois produtos: uma publicação atrativa e uma ferramenta virtual interativa", ressaltou Jean.

Secretária de Turismo, Vanessa Mendonça, destacou a importância de dar continuidade ao Atlas do DF, atualizando e transformando o material em uma ferramento interativa, educativas e de fácil acesso ao cidadão. "Precisamos proporcionar a disseminação do conhecimento territorial, melhorar a difusão de dados e informações e divulgar o DF para o cenário nacional e internacional", disse.

Acesse aqui a edição do Atlas do DF 2020

Vídeo de apresentação do Atlas

*Com informações da Codeplan