Umidade relativa do ar chega a 14% neste sábado

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

Os termômetros não têm dado muito descanso aos brasilienses. Há quase dez anos, o mês de agosto se revela como o mais quente do ano para a população da cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), neste sábado (12/9), as umidades mais baixas foram registradas na Ponte Alta do Gama, 14%, e na região próxima a Estação Ecológica de Águas Emendadas, com 15%.

O instituto chegou a emitir um alerta diante da baixa porcentagem. O calor também não deu trégua. No Gama a temperatura máxima chegou a 31,6°C. Enquanto isso, a área central de Brasília marcava 29,8°C.

Para o domingo (13/9), a temperatura máxima não deve passar dos 31°C em todo o Distrito Federal e deve variar entre 28°C e 29°C no Plano Piloto. A umidade relativa do ar deve ficar em torno dos 15%. Ainda conforme informações do Inmet, os índices são provocados por uma massa de ar seco que está atuando predominantemente na parte central do país.

Nesta sexta-feira (11/9), o DF registrou o dia mais quente do ano, com índice de umidade relativa do ar de 10%.

Alerta

A Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil, vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), segue analisando as condições meteorológicas ao longo de todo o fim de semana. O DF permanece em estado de alerta, ou seja, com umidade abaixo de 20% por no mínimo três dias consecutivos.

A Defesa Civil informa que tem enviado mensagens, por SMS, à população destacando a importância de tomar todos os cuidados neste período. Para receber os alertas é necessário fazer um cadastro prévio, enviando o CEP para o número 40199.

Orientações importantes: