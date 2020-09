Dupla assalta casa em Samambaia e vai presa no Guará

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / PMDF)

A Polícia Militar apreendeu 28 sacos de uma substância com características de cocaína, na noite de sexta-feira (11/9). O material ainda passará por análise para confirmar se é, de fato, a droga. A apreensão aconteceu logo após a prisão de dois homens suspeitos de roubar uma residência e um carro em Samambaia, durante a tarde.

À noite, policiais identificaram o veículo circulando na altura da QE 24, do Guará e deram início a uma perseguição. Durante a fuga, os suspeitos acabaram subindo em uma calçada e colidindo contra dois carros estacionados na QE 26. O homem que estava no banco do passageiro anda tentou fugir a pé, mas foi detido, assim como o motorista.

Ambos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), para registro de ocorrência, onde a vítima reconheceu os suspeitos. Um dos homens confessou que os objetos levados da casa estavam em uma residência no Riacho Fundo 2.

Lá, os policiais também encontraram três tabletes de maconha, um frasco de lança perfume, balança de precisão, e os 28 pacotes do que possivelmente é cocaína. A substância passará por análise pericial na segunda-feira (14/9). A dupla também mantinha anotações indicando venda de drogas. Eles irão responder por roubo em residência, e dano ao patrimônio.