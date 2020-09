Covid-19 matou 2.646 no DF

R » Renata Rios

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 12/8/20)

O boletim atualizado, no início da noite de ontem, sobre a situação do novo coronavírus na capital, mostra que 175.646 pessoas testaram positivo para covid-19 e 2.883 morreram por complicações da doença em hospitais do Distrito Federal, dentre as vítimas, 237 eram residentes de outros estados.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.097 casos da covid-19 e 16 óbitos. Até o fechamento desta edição, havia 162.058 pacientes considerados recuperados da infecção.

Grupos especialmente vulneráveis à doença por trabalhar na linha de frente somaram 7.502 ocorrências. Entre os profissionais de saúde são mais de 1.500 infecções e dez mortes. Entre os trabalhadores da Segurança Pública, há 6 mil casos e 31 óbitos.

Ceilândia segue como o epicentro da covid-19, no DF. A região soma 20.718 casos. Taguatinga está em segundo lugar, com 14.218 notificações. O Plano Piloto vem em seguida, com 13.937 ocorrências.

As regiões com menor incidência do novo coronavírus no DF são: Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), com 68 casos; Fercal, com 112 diagnósticos positivos para o vírus; e Varjão, com 260 registros de pacientes.