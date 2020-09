Eixo capital

CB Correio Braziliense

Eficácia duvidosa de testes de covid-19

Segundo a investigação da Operação Falso Negativo, o diretor do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF), Jorge Chamon, levou menos de uma hora para avaliar tecnicamente todas as sete propostas comerciais encaminhadas para compra de kits de testes para covid-19. “Esse prazo exíguo, a par de colocar em risco e dúvida a funcionalidade dos testes e sua acurácia na identificação do vírus da covid-19, revela que não houve efetivamente uma checagem idônea dos documentos por parte do denunciado Jorge”, afirmam os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e da Procuradoria-Geral de Justiça do DF, na denúncia.