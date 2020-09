Um passeio com JK

CB Correio Braziliense

(crédito: Setur/Divulgação)

A ambição do então presidente da República, Juscelino Kubitschek, não se limitava apenas a construir Brasília, a nova capital. Outra marca da gestão de JK foi o incremento no setor automobilístico nacional, tanto em termos de produção quanto de consumo.

Para lembrar os dois feitos da presidência de Juscelino, bem como celebrar os 118 anos de nascimento do ex-presidente, ontem, uma carreata de carros antigos tomou as ruas de Brasília. A iniciativa da Secretaria de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), que faz parte do projeto Setembro Cívico — Juscelino para Sempre, reuniu cerca de 150 veículos, incluindo raridades como Pumas, Fordinhos Gordinis e Chevettes originais de época, entre outros.

O ator Rodrigo Bezerra da Silva teve a honra de interpretar JK e guiar a carreata no comando do clássico Ford Galaxie Landau 1974 conversível. Eles saíram do Museu do Catetinho, primeira residência oficial do presidente do Brasil em Brasília, com destino ao Eixão.

Memorial

Depois de uma volta na Praça dos Três Poderes, a carreata encerrou a homenagem no Memorial JK. No museu, que relembra a história e a trajetória do mineiro de Diamantina até o posto mais alto da República, o grupo foi recebido pelo ex-senador e vice-presidente do memorial, Paulo Octávio. No cardápio da celebração não poderia faltar outras paixões de JK: pão de queijo e café.

O empresário, que é casado com a neta de JK, Anna Christina Kubitschek Pereira, destacou o enorme simbolismo da iniciativa, percorrendo as ruas da “maior epopeia do século 20”, como Juscelino descrevia Brasília, com carros que nasceram com a indústria viabilizada pelo mandatário. Ao ressaltar o valor e a relevância da presença e do trabalho do memorial na cidade, a secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça, adiantou o desejo de tornar o passeio de carros antigos em homenagem a JK uma das ações fixas do calendário turístico de Brasília.