Umidade relativa do ar pode chegar a 12% neste domingo (13/9), no DF

CC Caroline Cintra

(crédito: Carlos Silva/Esp. CB/D.A Press)

O calorão e a seca permanecem neste domingo (13/9) em todo o Distrito Federal. A capital federal completa 111 dias sem chuva e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o clima deve se manter assim até outubro, que é quando as precipitações podem começar.

A previsão é de que a umidade relativa do ar deve chegue a 12%. Pela manhã, o índice máximo foi de 60%. A temperatura mínima, 14 ºC, foi registrada em Águas Emendadas, em Planaltina. No centro de Brasília, a mínima ficou em 18 ºC. A máxima esperada é de 32 ºC, no período mais quente do dia. O céu continua com poucas nuvens.

Para a semana, a previsão é semelhante aos últimos dias: calor e umidade relativa do ar baixa. O meteorologista Heráclio Alves ressalta que não haverá mudanças. "A massa de ar seca continua atuando com força e intensidade. Não há perspectiva de chuva", afirmou.

O especialista informou que existe uma possibilidade pequena de chuvas após o dia 20 de setembro em algumas área isoladas, o que é comum no mês. "Mas não será nada que vá suprir essa estiagem. Mais para frente vamos conseguir prever melhor. Mas, por enquanto, chuva só em outubro", disse Heráclio.