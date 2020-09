Policial civil encontra morteiro abandonado no jardim botânico

MM Mariana Machado

(crédito: Divulgação / PMDF)

Imagine estar caminhando na rua e, de repente, encontrar um morteiro? Foi o que aconteceu na tarde deste sábado (12/9), quando um policial civil se deparou com um desses objetos abandonados no Jardim Botânico. Usado em guerras, o morteiro é uma arma de uso coletivo que permite o lançamento de granadas.

Neste caso, ele estava na rua 4 do condomínio Quintas Interlagos. Imediatamente, a Polícia Militar do Distrito Federal acionou uma operação petardo, procedimento feito pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), para verificar a possibilidade de explosões. O Corpo de Bombeiros também esteve no local para garantir a segurança de todos.

Os policiais utilizaram um robô para verificar se o morteiro estava ou não ativo e, depois da análise, foi concluído que o objeto estava inerte e pertencia ao Exército Brasileiro. O Correio procurou a comunicação do comando militar a respeito da destinação do morteiro, e aguarda resposta.