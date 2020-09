Adolescente se afoga no Lago Paranoá e é resgatado

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / CBMDF)

Um adolescente de 16 anos precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) após se afogar enquanto nadava no Lago Paranoá. Segundo a corporação, por volta de 13h40 deste sábado (12/9), os militares foram chamados para socorro no Setor de Clubes Sul.

O jovem estava nas proximidades da Ponte Juscelino Kubitschek e havia tentado nadar até uma porção de terra próximo à margem, conhecida como "ilha". Contudo, sentiu câimbras e submergiu por alguns segundos.

Ele foi socorrido por guarda-vidas que estavam no local. Após o resgate, relatou ter perdido a consciência, e estar com dores de cabeça, vertigem, e náuseas. Os bombeiros levaram o adolescente, consciente e orientado, para o Hospital de Base, onde recebeu atendimento.

*Com informações do CBMDF