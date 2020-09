Ciclista é atropelado por mini caminhão na DF-001

CB Correio Braziliense

(crédito: Cícero Lopes/CB/D.A Press)

Um ciclista, de aproximadamente 30 anos, foi atropelado por um mini caminhão enquanto pedalava na noite de sábado (12/9), na DF-001, próximo a QR 516, em Samambaia Sul, sentido Recanto das Emas. O acidente aconteceu por volta das 23h30.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar o socorro à vítima. Ela foi levada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT), respondendo a alguns estímulos, sem falar, porém estável. Ele apresentou traumatismo na cabeça, trauma facial e várias escoriações pelo corpo.

Já o condutor do mini caminhão Shineray braco nada sofreu. Durante o atendimento, a via ficou parcialmente interditada. O local ficou aos cuidados do das polícias Militar e Civil.