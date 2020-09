VÍDEO: incêndio atinge casa no Guará, mas ninguém fica ferido

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / CBMDF)

Uma casa no Guará foi consumida pelas chamas, na noite deste sábado (12/9). Caso aconteceu na QE 19, por volta das 20h40, e ninguém se feriu. Foram os vizinhos que acionaram o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Eles relataram que, durante a tarde, o dono do imóvel estaria ateando fogo em algum material, sobre a grade da rede pluvial, em frente à casa.

Nenhum proprietário estava presente durante o incêndio. Durante a ação dos bombeiros, todos os vizinhos foram retirados de casa, como medida de segurança. Ao todo, 29 militares participaram da operação, e identificaram diversos pontos de focos de incêndio, tanto no térreo, como no primeiro pavimento do sobrado.

Depois de uma hora e meia, os bombeiros conseguiram combater as chamas, buscas possíveis vítimas, e fazer o rescaldo, isto é, garantir que não havia mais possíveis pontos de reignição do incêndio. A perícia irá determinar as causas do fogo. O local fico aos cuidados da Polícia Militar o Distrito federal.