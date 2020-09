VÍDEO: Polícia Militar localiza casa de jogos de azar no Guará

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) identificou um cassino no Guará, na noite de sábado (12/9). No local, foram apreendidas 10 máquinas de bingo eletrônico. Os responsáveis pelo estabelecimento, no entanto, não puderam ser localizados.

Segundo a corporação, uma equipe que patrulhava no Lago Sul recebeu a denúncia de um morador. Ele relatou que a mãe, idosa, era vítima de uma casa de jogos de azar e deu o endereço do local, na QE 40 do Guará 2.

O cassino estava aberto e em pleno funcionamento. As máquinas foram levadas com o apoio dos agentes da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Até a última atualização desta matéria, nenhum responsável havia sido identificado.

No Brasil, o decreto-lei nº 9.215/1946 proíbe a prática ou exploração de jogos de azar em todo o território nacional.