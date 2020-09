Em oito horas, bombeiros atuam no incêndio de dois carros no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / CBMDF)

Em oito horas, o Corpo de Bombeiros atuou no incêndio de dois carros no Distrito Federal, ao longo deste sábado (12/9). O primeiro aconteceu por volta das 11h30, no estacionamento da Torre de TV, em frente à Funarte, no Eixo Monumental. De acordo com os militares, o cofre do motor de um Peugeot/206 preto começou a fumaçar.

Antes da chegada dos bombeiros, alguns guardadores de carro ajudaram o condutor do veículo, um homem de 50 anos, a amenizar a intensidade das chamas, jogando água usada para lavar os carros.

Os militares resfriaram o cofre do motor evitando possíveis novos focos de incêndio e fizeram o procedimento de rescaldo. O dono do carro foi atendido e examinado, mas não apresentou nenhum ferimento. Portanto, não precisou ser encaminhado para uma unidade de saúde.

Na garagem

Às 19h57, o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio em uma casa na QE 17, do Guará 2. Ao chegar no local, encontraram o portão de correr da garagem no chão e um carro, um Honda Civic branco, em chamas.

O Honda Civic branco estava na garagem de uma casa no Guará 2 (foto: CBMDF/Divulgação)

A equipe iniciou o combate ao incêndio, que demorou alguns minutos para extinção. Na atuação, os militares conseguiram preservar a casa onde o veículo estava estacionado, e as casas vizinhas. O carro, no entanto, ficou bastante danificado.

Os bombeiros tentaram contato com o morador da residência, que é alugada, mas ele não estava no local. Vizinhos disseram não conhecê-lo e não souberam dizer sobre a quantidade de moradores da casa.

A residência foi vasculhada em busca de possíveis vítimas, assim como para verificar se não havia riscos de incêndio na edificação, contudo não foi localizada nenhuma pessoa no interior da casa, que ficou sob os cuidados da Polícia Militar.