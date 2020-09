Suspeito de furtar objetos de creche é preso em Samambaia

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (MDF) prendeu um homem suspeito de furtar objetos de uma creche neste domingo (13/8), em Samambaia Norte. Ele já tinha cinco passagens por furto em residências e outros estabelecimentos.

Uma equipe da PM patrulhava a QR 208, de Samambaia, quando recebeu a informação de que um homem havia invadido uma creche e roubado alguns objetos. Segundo testemunhas, ele teria furtado um microondas e, em seguida, pulado a cerca da instituição.

Com as características do suspeito, a os militares intensificaram as buscas e o localizaram carregando o microondas nas costas, além de uma sanduicheira. Ele estava armado com uma faca, tipo peixeira. À polícia, ele disse que passou em frente a creche e viu os objetos do lado de fora e resolveu levar.

As equipes deslocaram até a creche e constataram que ele havia quebrado o vidro de uma janela para invadir o estabelecimento de ensino e também rompido uma mangueira de filtro, objeto este que ele também iria levar consigo e, no entanto, não conseguiu.

Os policiais conseguiram cessar o vazamento de água ocasionado pelo dano do filtro na cozinha da creche e o indivíduo foi encaminhado a 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) e autuado no crime de furto qualificado.