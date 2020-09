Caesb é uma das 100 empresas mais inovadoras em tecnologia da informação no país

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Lula Lopes/Esp. CB/D.A Press)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) entrou para a lista das 100 empresas mais inovadoras no uso de Tecnologia da Informação (TI) de 2020, em prêmio realizado pelas empresas It Mídia, e PwC. A Caesb ficou na 66ª colocação, entre 241 empresas de todo o país.

Esta é a 20ª edição do prêmio, que avalia projetos de TI que resultaram positivamente nos negócios das empresas, sejam elas públicas ou privadas. No caso da Caesb, a integração dos sistemas tecnológicos, desde a coleta de dados até a geração de painéis analíticos, contribuiu para a colocação.

Segundo a chefe de TI da Caesb, Márcia Sabino, os processos administrativos e operacionais são geridos por sistemas construídos internamente, eliminando o uso de papel. "Todos os serviços ofertados ao cidadão, por exemplo, estão disponíveis na internet e no aplicativo. A Caesb investiu em internet das coisas com os hidrômetros que enviam os dados de consumo direto para a Empresa. Além disso, temos trabalhado com painéis inteligentes de dados (BI) que possibilitam importantes tomadas de decisão”, afirmou.

A empresa pretende continuar os investimentos em tecnologia, com expectativa, inclusive, de aplicar inteligência artificial. A Caesb irá realizar um hackathon, em busca de soluções inovadoras para problemas identificados pela companhia. "O evento vai reunir programadores e outros profissionais ligados ao desenvolvimento de software em maratonas de trabalho. O objetivo é criar soluções específicas para um ou vários desafios", reforçou a chefe da TI.



*Com informações da Caesb