Dupla rouba carro, é perseguida, e termina invadindo terreno no Novo Gama

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação / PMDF)

Um homem e um adolescente acabaram invadindo um terreno no Novo Gama, Entorno do Distrito Federal, após perderem o controle do veículo em que estavam durante uma perseguição policial. Segundo a Polícia Militar (PMDF), a dupla teria roubado o carro de uma mulher, um Renault Oroch, no setor de indústrias do Gama.

O caso aconteceu na manhã deste domingo (13/9). Logo após o roubo, a PM iniciou as buscas e identificou o veículo no bairro Lunabel, já no município goiano. Foi quando teve início a perseguição. Contudo, o motorista do Oroch perdeu o controle da direção, subiu uma calçada, colidiu contra o portão e invadiu um terreno. Nenhuma edificação foi atingida.

Após buscas, os policiais não localizaram nenhuma arma com os suspeitos. Segundo a corporação, o adulto tem diversas passagens pelo crime de roubo. Ele machucou a perna e precisou ser levado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Novo Gama. Ambos serão levados à delegacia para registro de ocorrência.