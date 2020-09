Agência do Trabalhador oferece 316 vagas de emprego nesta segunda-feira (13)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Agência Brasil)

As empresas do Distrito Federal estão em busca de profissionais de 38 áreas diferentes, por meio das agências do trabalhador. Ao todo, são 316 vagas de emprego abertas para esta segunda-feira (14/9). A maioria delas exige, apenas, nível fundamental de escolaridade. Os salários vão de R$ 1.045 a R$ 3 mil mensais, à exceção da função de soldador, que receberá, por semana trabalhada, um valor de R$ 600.

A área em que mais concentra pedido de profissionais é a de alimentação. São 10 vagas para auxiliar de cozinha, cinco para chapista de lanchonete, a mesma quantidade para churrasqueiro e cozinheiro de restaurantes. Com uma vaga para cada, tem espaço para ajudante de confeiteiro, chefe de cozinha e padeiro. Para essas profissões, as remunerações variam entre três valores: R$ 1,2 mil, R$ 1.250 e R$ 1,5 mil.

Trinta e quatro áreas não exigem escolaridade ou pedem apenas o Ensino Fundamental. Entre elas, destacam-se 41 para açougueiro, 30 para repositor de mercadoria, 30 para auxiliar de limpeza – que tem, inclusive, oportunidades para pessoas com deficiência – e 20 para tratorista operador de roçadeira. Com menos vagas, também têm para ajudante de obras (6), caseiro (2), gerente de serviços de oficina (2) e empregado doméstico (1).

Outras oito áreas pedem nível médio de escolaridade, a maioria para operador de caixa e para técnico em automação industrial, cada uma com 30 vagas. Ainda tem 26 para auxiliar técnico eletrônico e 10 para eletromecânico de manutenção de elevadores. Para esses profissionais, o salário oferecido varia entre R$ 1.060 e R$ 1.869,28, mais benefícios.

Somente três vagas exigem nível superior – e todas elas na área de contabilidade. São duas para assistente de contadoria fiscal, que exige experiência, e uma para contador. Os salários oferecidos são, respectivamente, R$ 1.886,60 e R$ 3 mil.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia da Covid-19, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.