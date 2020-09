Motociclista morre após colidir com um cavalo na DF-180

RR Renata Rios

(crédito: CBMDF/ Divulgação)

Uma colisão entre uma moto e um cavalo deixou uma pessoa morta na noite deste domingo (13/9). O acidente aconteceu por volta das 19h na DF-180, altura do Incra 9, sentido Águas Lindas (GO), antes do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Ceilândia.

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, o motorista da moto, que não sobreviveu aos ferimentos e morreu no local, dirigia um veículo da marca Honda da cor vermelha. O cavalo envolvido no acidente também morreu.

O animal era montado por um homem de 43 anos, que foi atendido no local e levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele apresentava escoriações pelo corpo, mas estava orientado e estável.