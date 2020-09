CB Correio Braziliense

Inglês

A Interchange Curso de Inglês oferece aulas particulares on-line para todo Brasil na modalidade individual. Valor: R$ 260 mensais por oito horas mensais com material incluso. Marque uma aula experimental on-line. Informações:

9 9865 7775

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica para concursos. O curso conta com apostila didática e aulas individuais on-line. A forma de pagamento será combinada com o aluno. Valor: R$ 150. WhatsApp: 9 9687-0441.

Capacitação profissional

A Kroton oferece gratuitamente conteúdos sobre o mercado de trabalho, além de histórias de sucesso e dicas de executivos por meio de plataforma de empregabilidade. Para conferir os conteúdos gratuitos, basta acessar canalconecta.com.br.

Compliance

O Ibmec Brasília oferece curso de extensão em compliance e anticorrupção, com conhecimento prático e teórico das mais diversas questões relacionadas à Lei Anticorrupção. Sábados, das 9h às 12h. Carga horária: 15h. Mais informações: www.ibmec.br/df/cursos/extensao-presencial/direito/compliance-e-anticorrupcao.

Escrita criativa

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) oferece curso prático de escrita criativa por meio de videoaula para grupos de até três pessoas. Serão três encontros virtuais por Skype. Mais informações: 9 9225-3849 (WhatsApp).

Inglês

Aulas particulares de inglês, on-line e presencial. O curso pode ser individual ou em grupo, de até quatro alunos, montado pelo próprio estudante. Material incluso. Valores e mais informações: 9 9962-2972 ou e-mail cristianearaujosilva

df@gmail.com.

Falando de Freud

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove curso de aproximação teórica da psicanálise, falando de Freud. Serão feitas leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. O curso é composto por quatro encontros virtuais, por vídeo. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Línguas

Professor com experiência internacional em três idiomas oferece aulas on-line de inglês, francês e espanhol. Aulas para todos os níveis, com desconto para grupos. Valor: R$ 50 a hora-aula. WhatsApp: 9 9646-7234. Falar com Otávio Vieira.

Palestra

Para quem sonha em trilhar carreira internacional, a Casa Thomas Jefferson, em parceria com o EducationUSA e com a embaixada dos Estados Unidos, promove uma série de palestras on-line para discutir temas com as principais curiosidades e perguntas desse público. O evento promove o encontro de representantes de universidades americanas com pessoas interessadas em programas acadêmicos variados, de curta e longa duração, e seus processos de admissão. A programação será transmitida pelo aplicativo Zoom até 19 de setembro. Para informações e inscrições: www.educationusa.org.br/inscricao/.

Ação emergencial

A campanha SOS Calamidades vem sendo promovida pela Legião da Boa Vontade com objetivo de amparar famílias afetadas pela pandemia causada pelo coronavírus. A instituição conta com doações para realizar a ação. Para ajudar acesse o site www.lbv.org. Os donativos de grande volume poderão ser entregues diretamente nos endereços das unidades socioeducacionais da LBV. Informações: 3410-6016.

Workshops culturais

O projeto Expo pensando oscarmente & oficinas de gestão cultural oferece cinco workshops gratuitos de 4h com os temas: elaboração criativa e gestão e prestação de contas de projetos culturais. As aulas ocorrerão de 14 a 30 de setembro no site: www.agendaculturalbrasilia.art.br/bsb60catetinho. Para se inscrever acesse: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG_cJ15JklfsTvt9VHB2jinfMTAU26qpkO0rESbIfP2gKe8g/viewform

Coach Criativo

A Coach Criativo oferece atendimentos on-line individual e em grupos, de até 04 pessoas, para suporte emocional, planejamento criativo e alcance de resultados durante a pandemia e no pós-pandemia. Valores com desconto especial em função do período atual. Mais informações: (61)

9 9244-4047 (WhatsApp)

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogas e psicólogos está disponibilizando, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A modalidade será de atendimento clínico on-line. A iniciativa surgiu por conta da crise do novo coronavírus no DF. Para agendar atendimento, é preciso entrar em contato pelo WhatsApp (61) 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Bate-papo semanal

Todas as segundas, às 19h, o diretor de comunicação do portal Visite Brasília, Kaio Marques, conversa com profissionais e especialistas de diversas áreas, no Instagram @visitebrasilia. O intuito é compartilhar informação sobre assuntos diversos com os seguidores. A cada mês, até o final de 2020, um novo tema ganha espaço.

Jovens advogados

De 15 a 17 de setembro, a organização da Comissão da Advocacia Jovem e Iniciante (Caji) e do Conselho Jovem da OAB/DF promove a I Semana da Jovem Advocacia do Distrito Federal. Com o objetivo de apoiar o início da carreira dos profissionais da advocacia, serão debatidos temas como: Fake News e linchamento virtual, o impacto da tecnologia na advocacia, inteligência artificial, proteção de dados pessoais e enfrentamento do racismo estrutural. O evento on-line e gratuito será transmitido pelo canal da OAB-DF no YouTube.

Desligamentos programados de energia

TAGUATINGA

QNL 5: conjuntos A a E; blocos E a G (lotes pares), das 8h às 13h.