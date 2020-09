MN Mariana Niederauer

Bom mesmo é ser avó. E eu e Alice temos as melhores do mundo. Bisavós, tia-avós, vós, vovós… Um cuidado maternal que atravessa décadas e transcende o argumento simplista da experiência. Muito mais que super-heroínas, elas alcançam a perfeição na fragilidade da espécie e celebram o encontro com o verdadeiro sentido de doação.

Assim como acontece quando nos tornamos mães, tias ou mesmo irmãs, ninguém está preparada para ser avó. Não falo de manuais, cursos e rodas de conversa, que, hoje, estão disponíveis nas mais diversas modalidades e com diferentes abordagens possíveis. É o sentimento que toma conta do coração e faz a alma transbordar. Ver o dia brilhar num piscar de olhos. Ser tomada por uma sensação inexplicável, apesar do motivo óbvio.

Vira-se um verdadeiro clichê ambulante. Aquela que é mãe duas vezes faz tudo pelos netos, reaprende a viver a infância, a brincar de pega-pega e de esconde-esconde, a fazer pique-nique no parque, nadar na piscina, construir castelos de areia na praia, trocar fraldas, ninar no aconchego do colo quentinho, dar banho na banheira, cozinhar gostosuras esquecidas no velho caderno de receitas ou guardadas na memória.

Quantas vezes não fui consolada pelos braços amorosos da minha vovó. Do choro incontrolável da infância às lágrimas desesperadas do puerpério, passando pela melancolia dos dias menos felizes da adolescência. Ali, aprendi sobre resiliência, força, compreensão e respeito pelo sentimento e a personalidade do outro. A construção do conceito de alteridade para mim passou por esses momentos, verdadeiras aulas de filosofia, sociologia e mais: de empatia.

Da outra avó, a que criou com bravura minha mãe e os quatro irmãos, a alegria estampada no sorriso sincero e espontâneo, mesmo quando a felicidade não acha morada dentro do peito, é lição para se levar o resto da vida. As lembranças apagadas pela ação imperdoável do tempo perdem a importância quando as canções ecoam pela cozinha e fazem vibrar as telhas sobre o fogão a lenha.

Minha belle-mère — como prefere ser chamada a mãe de meu marido, já que os franceses foram bem mais generosos do que nós da escolha dessa designação — é o exemplo de como esse turbilhão de sentimentos se manifesta e consegue chegar o mais próximo possível de decifrar o enigma indecifrável para nós, meros mortais, ainda distantes do Monte Olimpo ocupado pelos avós. Na potência dos gestos, ela demonstra o mais puro sentido dessa tarefa digna de deuses. Nas declarações, o cuidado plantado na floresta de afetos em que vovós pelo mundo inteiro compartilham seus carinhos. Bom mesmo é ser avó.