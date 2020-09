Hidratação por dentro e por fora

T » TAINÁ SEIXAS

Céu azul, cidade pintada de amarelo por ipês floridos e pessoas aproveitando o ambiente ao ar livre. Esse é o retrato atual de Brasília, que caminha para os 120 dias sem chuva. Contudo, apesar de propiciar belas fotografias, a estiagem pode favorecer, também, o desencadeamento de problemas de saúde.

Além dos costumeiros sintomas de pele seca, rachadura nos lábios e sensação de sede mais frequente, os olhos são impactados pela baixa umidade do ar. A síndrome do olho seco trata-se de uma inflamação devido a alterações na composição ou produção das lágrimas e afeta muitas pessoas, em especial durante a seca, que promove a evaporação.

“A lágrima tem uma composição de 90% de água e é importante para a lubrificação do olho, além de ter células protetoras contra agentes infecciosos. Brasília tem um clima mais seco, o que favorece, sem dúvida nenhuma, o ressecamento dos olhos”, explica o médico Rodrigo Pegado, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.

Micheline Borges Lucas, oftalmologista especialista em córnea e doenças externas do olho do Hospital dos Olhos (Inob), explica que o filme lacrimal é a primeira proteção que preserva o órgão contra agressões do meio ambiente. Essa camada fica alterada no período de estiagem, o que acarreta em redução na capacidade de preservação.

Com isso, as pessoas podem perceber vermelhidão na área e sentir maior necessidade de levar a mão aos olhos para coçá-los – o que é fortemente desencorajado em tempos de pandemia. Por serem considerados porta de entrada para o novo coronavírus, é importante assegurar-se, sempre, de que as mãos estão limpas antes de fazê-lo.

A médica afirma que o estado de irritabilidade do olho pode, inclusive, aumentar os riscos de infecção. “Se a pessoa está com o olho irritado, tem mais receptores nessas células e pode se contaminar mais facilmente”, justifica.

Precauções

Para diminuir riscos de contaminação e os efeitos da seca, especialistas recomendam cuidados especiais neste período. Em primeiro lugar, é importante o uso de colírio para garantir a lubrificação da área. O ato de piscar é uma forma de lubrificação natural, então, lembrar de fazê-lo, de tempos em tempos, pode ser uma solução.

Outro fator importante é reduzir a exposição às telas de computadores, tablets e smartphones, que contribuem para o ressecamento da córnea, uma vez que piscamos menos ao utilizá-los. Como, no mundo moderno, a exposição a esses equipamentos eletrônicos é praticamente inevitável, Micheline Borges recomenda uma pausa de 10 minutos, a cada uma hora no trabalho. O importante, no entanto, é descansar os olhos — ou seja, a pausa do computador não pode envolver passar o tempo no celular.

A qualidade e a produção das lágrimas vão diminuindo com o tempo, portanto, pessoas mais velhas estão mais suscetíveis ao problema. “Estimamos que cerca de 30% das pessoas desenvolvam a síndrome do olho seco. Sabe-se que, depois do 70 anos, esse percentual praticamente dobra. Isso porque ocorre uma redução natural do componente aquoso da lágrima”, avalia Rodrigo Pegado.

No entanto, devido à crescente exposição dos jovens às telas — em especial durante a pandemia —, a aparição de sinais de inflamação e irritação nos olhos dos pequenos também preocupa os especialistas. “É muito frequente, com o envelhecimento, agravarem os sintomas do olho seco. Mas, com a exposição das crianças à tela aumentou muito as queixas delas de olho vermelho ao fim do dia. A gente tem que tomar conta das crianças”, completa Micheline.

Colírio em mãos

A analista de operações Paula Lins, 28 anos, precisa sempre manter cuidados especiais em relação aos olhos. Ela já teve princípio de glaucoma e lida com uma doença crônica chamada uveíte, uma inflamação que causa vermelhidão na parte branca do órgão. Com isso, o uso de colírio deve ser constante.

Neste período de seca, a medida precisou ser intensificada. Ela passou a lubrificar os olhos com o colírio quatro vezes por dia; para a uveíte, o uso do remédio é de duas em duas horas. “Da última vez que fui ao médico, ele falou que meu olho estava um pouco ressecado e que eu deveria utilizar mais o colírio. Depois de tudo que eu tive, todo cuidado com os olhos não é pouco”, explica a moradora da Asa Norte.

Além dos olhos

Mas, não é só a visão que pode ser impactada pela seca. Problemas respiratórios são mais comuns durante o período de estiagem. Com a redução da umidade e o aumento das temperaturas, há maior prevalência de doenças como sinusite, rinite, faringite, bronquite e asma. “Isso se deve à maior concentração de poluentes e agentes como bactérias e vírus, acompanhados da redução da proteção de via aérea pela redução da hidratação”, explica Larissa Camargo, otorrinolaringologista.

Maior incidência de cálculos renais e infecção urinária também são consequências do clima. Responsáveis por filtrar o sangue, os rins necessitam da água para desempenhar a função. Se há desidratação, moléculas retidas pelo órgão, como cálcio, ácido úrico e oxalato, acumulam-se, formando pedras que podem causar dores intensas. Além disso, a pouca ingestão de água pode deixar a urina mais concentrada, formando um ambiente com mais bactérias que, se agressivas, podem gerar infecções.

A nefrologista Maria Letícia Cascelli explica que, devido à pandemia e ao necessário uso de máscaras, as pessoas acabaram reduzindo o consumo de água. “A gente foi habituado a usar as máscaras, e essa educação resultou em detrimento de manter a hidratação. A pessoa acaba se acomodando e esquecendo que o organismo continua precisando de água”, analisa.

Dicas de saúde

» Beba água: especialistas recomendam cerca de 2,5 litros de água por dia, e três litros em caso

de prática de exercícios físicos

» Lubrifique os olhos: colírios e lágrimas artificiais são indispensáveis nesta época do ano

» Reduza o tempo em frente às telas: elas aumentam o ressecamento dos olhos

» Alimente-se bem e tenha bons hábitos de vida: um bom sistema imunológico pode prevenir muitas doenças

» Reduza o consumo de sal e proteínas: esses alimentos, em excesso, podem sobrecarregar os rins

176.837 pessoas infectadas no DF

crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press

O Distrito Federal registrou, ontem, 1.191 casos da covid-19, totalizando 176.837 diagnósticos positivos para o novo coronavírus, desde o início da pandemia na capital do país. Enquanto 92,5% dos infectados são considerados recuperados, outros 13.310 pacientes estão com o vírus ativo.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, 16 óbitos foram notificados ontem, após a confirmação da causa morte. Contudo, dois deles aconteceram nas últimas 24 horas.

As vítimas residiam em Águas Claras, Ceilândia (2), Gama, Plano Piloto, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Samambaia (3), Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga (3). A maioria tinha mais de 60 anos e apresentava comorbidades, como doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos.

No total, Brasília contabiliza 2.899 vítimas que não resistiram à batalha contra a covid-19. Dessas, 224 eram moradores de Goiás e 14 viviam de outros estados.

Regiões

Em relação às regiões administrativas, Ceilândia lidera em disparada o ranking de número de casos, com 21.612, e, também, a maior incidência de mortes pela covid-19, 537. Em seguida, estão Taguatinga, com 14.362 infectados, e Plano Piloto, com 14.027. Samambaia, apesar de ter menos contaminados do que a região central da capital (11.480), registra mais vítimas da doença (230).

Entre os profissionais de saúde, há 6.061 casos confirmados. Na segurança pública, são 1.526 infectados pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia, o DF registrou 31 mortes entre os servidores da área da saúde. O Sistema Penitenciário do DF contabiliza 1.817 casos e 4 mortes.

Ibaneis

Diagnosticado com o novo coronavírus na terça-feira passada, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), recupera-se bem da doença e sem sintomas. O chefe do Executivo local está isolado na residência oficial para evitar a exposição dos filhos ao vírus. Em nota oficial, o Governo do DF informou, na semana passada, que Ibaneis sentiu apenas um leve mal-estar provocado por tosse e chegou a desenvolver uma leve infecção do pulmão, de 5% da capacidade. No entanto, tem apresentado melhoras desde então.